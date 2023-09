Nach Trennung: Amira Pocher teilt vielsagendes Video via Instagram

1 / 10 Hatten gute Jahre zusammen: Oliver und Amira Pocher. Instagram/amirapocher Sie wollen Freunde bleiben: Wird das wirklich so einfach? IMAGO/Future Image Denn in Sachen Liebe ist alles aus bei den Pochers. imago images/localpic

Das Ende einer Beziehung ist nie leicht – auch wenn man in aller Freundschaft und ohne böses Blut auseinandergeht. Diese Erfahrung machen gerade Amira und Oliver Pocher. Während Mola Adebisi, ein Freund des 45-Jährigen, bereits gesagt hat, dass er die Trennung für «schwachsinnig» halte und darüber auch traurig sei, hielten sich Amiras Umfeld und sie selbst mit Kommentaren bislang zurück.

Allerdings lässt sie jetzt jemand anderes für sich sprechen – so wirkt es zumindest. Die Moderatorin hat nämlich ein Video des Autors Joshua Rosa in ihrer Instagram-Story geteilt. Dieser erläutert in dem Clip, wie Probleme entstehen können, wenn sich Menschen in Beziehungen in unterschiedliche Richtungen entwickeln.

War zu wenig gegenseitiger Respekt vorhanden?

«Sie respektieren die Dinge, die du begehrst, nicht, die Dinge, die du tust, nicht, weil es für sie wichtiger ist, das zu tun oder zu fühlen, in der Art, wie sie es tun oder fühlen wollen, im Gegensatz zu dem, was du begehrst», so der Autor. Das sei der Punkt, an dem man erkennen müsse, dass es genauso wichtig sei, sich in etwas hineinzugeben, als auch es wieder aufzugeben. Respekt müsse nämlich auf Gegenseitigkeit beruhen.

Amira ließ das Video unkommentiert für sich sprechen. Im Beitrag von Joshua Rosa steht zudem in der Caption: «Hör auf, dich unter Wert zu verkaufen. Hör auf, dich mit Kleinigkeiten zufriedenzugeben, wenn du das große Ganze verdienst.»

Bereits in der Podcast-Folge von «Die Pochers», in der das Noch-Paar sein Liebes-Aus verkündet hat, macht Olli klar, dass die Trennung auf Wunsch von Amira erfolgt ist. Jetzt ist die Situation so, wie sie ist, und das muss man jetzt auch annehmen», so der Comedian.

Eine gemeinsame Freundin gab Bild einen weiteren Einblick in die Beziehung: «Amira hat über ein Jahr um ihre Ehe gekämpft – wie eine Löwin», erzählt sie. Und weiter: «Amira hat Olli wirklich sehr geliebt und hat alles dafür getan, dass sie nicht nur großartige Eltern, sondern auch ein Liebespaar sind.» Außerdem gibt die Freundin preis: «Von Olli kam da leider nicht besonders viel Engagement in dieser Richtung. Amira hätte gern das Gefühl gehabt, dass Olli mehr um das Gelingen ihrer Beziehung bemüht wäre, anstatt sie als gegeben und selbstverständlich hinzunehmen.»