Jean Asselborn: «Nach Trump und Brexit wäre Le Pen tödlich»

Asselborn erklärte: «Ich habe im TV-Duell kein einziges Argument dafür bekommen, warum ich Le Pen wählen sollte.» Dass dennoch voraussichtlich mehr als 40 Prozent der Bürger und Bürgerinnen Frankreichs Le Pen wählen werden, wertete Asselborn als «bittere Tatsache». Die Ursachen dafür lägen insbesondere in der Sozialpolitik. Einige Menschen in Frankreich seien so verzweifelt, dass sie auf Le Pen und ihre Politik hereinfielen.

«Keine Anzeichen» für Stimmen aus dem linken Lager

Die soziale Frage in unserem Nachbarland bezeichnete Asselborn als «immense Herausforderung». Mit Le Pen als Präsidentin würde das Europa, dass die Franzosen nach dem Krieg mit aufgebaut haben, nach Asselborns Ansicht «in den Papierkorb geworfen. Und das muss verhindert werden». Das starke europäische «Tandem» aus Deutschland und Frankreich würde zusammenfallen, auch wenn sich Le Pen im TV-Duell mit Emmanuel Macron kaum zum Partner Deutschland geäußert habe. Macron habe hingegen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Deutschland am Beispiel der Verteilung des Coronaimpfstoffs hervorgehoben.

Dass die Nationalisten in Frankreich derzeit so stark sind, liegt für Asselborn hauptsächlich daran, dass die Sozialisten «völlig zusammengebrochen sind». Eine der großen Hoffnungen Le Pens sei, dass sie in der Stichwahl am Sonntag auch einige Stimmen aus diesem Lager erhält. «Aber dafür gibt es keine Anzeichen», sagte der Außenminister.