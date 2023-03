Gesundheitsupdate: Nach Tumor-Diagnose – Ed Sheerans Frau ist auf dem Weg der Besserung

Getty Images for The Rock and Ro

Im vergangenen Jahr hatte Ed Sheeran (32) mit einer schlimmen Nachricht zu kämpfen. Ärzte entdeckten bei seiner damals schwangeren Ehefrau einen Tumor. Die Diagnose habe ihn in eine Spirale aus «Angst, Depression und Sorgen» gestürzt, wie er gegenüber dem «Mirror» offenbart. Aus dieser Krise seien die Lieder seiner neuen Platte «Subtract» entstanden, die am 5. Mai erscheint.

Geht so, ich höre es mir aber sicher an.

Geht so, ich höre es mir aber sicher an.

Ja, ich zähle die Tage. Geht so, ich höre es mir aber sicher an. Nein, seine Musik gefällt mir nicht.

Nicht nur die Sorge um die Gesundheit seiner Frau inspirierte Eds jüngstes Musikprojekt. Er verarbeitet auf dem Album auch den Verlust seines besten Freundes Jamal Edwards. Der Musik-Unternehmer starb im Februar 2022 an einer Kokain-Überdosis. «Musik zu schreiben, ist meine Therapie. Es hilft mir, meine Gefühle zu verstehen», schreibt Ed auf Instagram. So bekommen seine Fans auf «Subtract» seine tiefsten und dunkelsten Geheimnisse zu hören. Nach fünf erfolgreichen Alben habe sich der Brite etwas Neues getraut. «Zum ersten Mal habe ich kein Album kreiert, das Leuten gefallen soll. Ich bringe schlicht etwas raus, das ehrlich ist und widerspiegelt, wo ich mich in meinem Erwachsenen-Leben gerade befinde», so der zweifache Vater. Gleichzeitig handelt es sich bei der Platte um das Ende seiner Album-Ära «Mathematical».