Nach Tumor: Khloé Kardashian zeigt nach Hautkrebs ihre Dellen

A, B, C, D, E – diese fünf Buchstaben können helfen, Hautkrebs rechtzeitig zu erkennen.

Khloé Kardashian hat sich mit einem Gesundheitsupdate an ihre Community gewandt.

Es begann mit einem kleinen Punkt an der Wange. «Fast ein Jahr lang dachte ich, das wäre ein Pickel», schreibt Khloé Kardashian (39) auf Instagram. Doch stellte sich heraus, dass es sich um einen Hauttumor handelte, der entfernt werden musste . Das war im Oktober 2022.

Jetzt, fast ein Jahr später, zeigt der Reality-TV-Star seinen Heilungsprozess: von der Naht bis hin zur Delle, die nach der Entfernung geblieben ist. Diese habe sie nun mit Injektionen wieder auffüllen lassen. «Ich habe auf jeden Fall zunächst abgeklärt, ob es medizinisch unbedenklich ist, das zu tun», so Khloé. Neun Monate habe sie gewartet, bevor sie sich der Behandlung mit Filler unterzogen habe. Sie bedankte sich bei ihrem Arzt Dr. Fisher. «Er hat mir nicht nur den Tumor entfernt, er hat auch dafür gesorgt, dass ich völlig krebsfrei bin.»

Khloé: «Bin froh, dass mein Gesicht wieder normal wird»

In einem weiteren Story-Slide zeigt die 39-Jährige dann den Vorher-Nachher-Vergleich. Die Delle ist eindeutig zurückgegangen. «Ich sehe krass aus in diesen Bildern. Ich bin so froh, dass mein Gesicht langsam wieder normal wird. Ich habe dafür keine Worte.»