Police Grand-Ducale : Nach Unfall in Gilsdorf – Fahrerin gestorben

GILSDORF – Am Sonntagmittag musste eine Autofahrerin schwer verletzt aus ihrem Wagen geborgen werden. Am Montagmittag nun die traurige Gewissheit.

Am vergangenen Sonntagmittag hat sich in Gilsdorf ein schwerer Unfall ereignet: Gegen 15 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Route de Broderbour offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen eine Mauer geprallt. «Schwer verletzt wurde sie in ein Krankenhaus gebracht», hieß es. Nun kam von Seiten der Polizei die Meldung, dass die Fahrerin im Krankenhaus «ihren schweren Verletzungen erlag».

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sonstige zweckdienliche Angaben machen können. Informationen sollen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch per Telefon (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail police.diekirchvianden@police.etat.lu weitergeleitet werden.