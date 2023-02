Brasilien : Nach Unwettern steigt die Zahl der Toten auf mindestens 50

Massiver Starkregen führte am Wochenende zu Erdrutschen in Brasilien. Noch immer werden Dutzende Menschen unter den Trümmern vermisst und gesucht.

600 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden

Bei den heftigen Unwettern am vergangenen Wochenende hatte es um die Küstenstadt São Sebastião innerhalb von 24 Stunden so viel Niederschlag gegeben, wie es in der Region sonst für den gesamten Februar üblich ist.

In dem Küstenstreifen von Ubatuba bis Bertioga gingen an einem Tag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter nieder, wie die Staatsregierung von São Paulo mitteilte. Das sei der meiste in so kurzer Zeit in Brasilien gemessene Niederschlag. Allein in Bertioga seien es 687 Liter gewesen.