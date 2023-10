Nach verbalen Angriffen: Donald Trump kassiert 10.000 Dollar Strafe von Richter

Soll eine Gerichtsmitarbeiterin als «parteiisch» bezeichnet haben: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump in New York vor Gericht. (25. Oktober 2023)

Nach weiteren verbalen Attacken hat ein Richter in New York gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eine Geldstrafe von 10.000 Dollar verhängt. Zuvor hatte Richter Arthur Engoron Trump deswegen am Mittwoch vor Gericht in Manhattan für wenige Minuten in den Zeugenstand berufen, wie US-Medien übereinstimmend berichteten.