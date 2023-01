Mexiko : Nach Verhaftung von «El Chapo»-Sohn toben in Culiacán Straßenschlachten

Die mexikanische Polizei hat Ovidio Guzmán, den Sohn des Kartellbosses «El Chapo», am Donnerstag festgenommen, woraufhin es zu Feuergefechten zwischen Soldaten und Bandenmitgliedern kam.

Mexikanische Sicherheitskräfte haben einen Sohn des früheren Drogenkartellchefs Joaquín «El Chapo» Guzmán festgenommen. Bei dem Einsatz gegen Ovidio Guzmán vor der Morgendämmerung am Donnerstag (Ortszeit) seien die Sicherheitskräfte unter Beschuss geraten, teilte der mexikanische Verteidigungsminister Luis Cresencio Sandoval mit. An der Festnahme seien Angehörige des Militärs und der Nationalgarde beteiligt gewesen.

Autos in Brand gesteckt

In der Stadt Culiacán im mexikanischen Staat Sinaloa hätten Drogenkartellmitglieder Straßensperren errichtet, sagte Sandoval. Dennoch habe die Luftwaffe Guzmán nach Mexiko-Stadt fliegen können. Mutmassliche Kartellleute stoppten am Donnerstag Bewohner von Culiacán, die im Auto unterwegs waren, und steckten Fahrzeuge in Brand. Die Behörden riefen Einwohner auf, zu Hause zu bleiben.