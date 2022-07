Umwelt: Nach Vettel-Rücktritt – so ökologisch ist die Formel 1 wirklich

Ende Jahr ist Schluss: Sebastian Vettel beendet seine Karriere. Instagram

Sebastian Vettel hat genug. Nach dieser Saison beendet einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte seine Karriere. In einem langen Instagram-Video gab er seine Entscheidung bekannt. Die Familie ist wichtiger geworden. Dazu kommt auch seine Liebe zur Natur. «Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen», so Vettel. Damit spricht er wohl den Klimawandel an. Seit längerem beschäftigt er sich mit Umweltbelangen, er wurde neben Lewis Hamilton zum politischen Anführer und moralischen Wegweiser.

Vettel wurde für seine Klimaproteste auch immer wieder kritisiert und zum Heuchler erklärt. Schließlich fahre er ja in der Formel 1. Im Februar erklärte Vettel noch in einem Interview mit der BBC: «Ich bin kein Heiliger. Es ist meine Leidenschaft, ein Rennauto zu fahren.» Er meinte aber auch: «Jedes Mal, wenn ich in ein Cockpit steige, liebe ich es. Aber wenn ich aussteige, denke ich selbst natürlich auch: ‹Sollten wir das wirklich tun, die Welt bereisen und Ressourcen verschwenden?› Aber wir sorgen ja auch für Unterhaltung.»

«Riesiger Wanderzirkus»

Die Kritik an der Formel 1 ist immer ähnlich. 20 Autos fahren einfach im Kreis und schleudern Abgase in die Luft. Doch wie schädlich ist die Rennserie wirklich? Die Formel 1 verteidigt sich mit ihren Klimazielen. Bis 2030 will man die Rennen klimaneutral austragen und so deutlich nachhaltiger sein. Nach eigenen Angaben habe man in der Saison 2019 rund 256.551 Tonnen CO2 in die Atmosphäre verblasen.

Der größte Teil stammt jedoch nicht vom Rennen selbst. Die Nachhaltigkeits-Strategie zeigt: Nur 0,7 Prozent der Emissionen stammen vom Rennwochenende selber. Den größten Anteil machen die Logistik und auch das Reisen der Angestellten der Teams aus. Über 70 Prozent soll dieser Anteil betragen. Kein Wunder, sagte ein Klimaexperte im Jahr 2019 dem Deutschlandfunk: «Am Ende ist es ein riesiger Wanderzirkus.»

2 Millionen Tonnen Emission in Russland

Übrigens: Trotz der großen Zahl ist die Formel 1 definitiv nicht an der Spitze des CO2-Verbrauchs. Die Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 setzte 2,1 Millionen Tonnen CO2 frei. Eine WM setzt also fast achtmal so viel CO2 frei wie eine gesamte Formel-1-Saison. An der WM 2022 in Katar soll das aber anders werden. Man spricht von einer «grünen Weltmeisterschaft».