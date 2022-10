Weltgrößte Bücherschau : Die Frankfurter Buchmesse startet heute wieder wie gewohnt

Am früher Mittwochmorgen hat die Frankfurter Buchmesse seine Türen für Fachpersonen geöffnet. Der Andrang am Eingang war groß. Ab Freitag sind dann auch Besucher willkommen.

Die Frankfurter Buchmesse hat am Mittwoch für Fachbesucher ihre Türen geöffnet. Nach zwei Jahren mit Zugangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt es in diesem Jahr kaum Auflagen. Schon am Morgen strömten die Gäste in großer Menge auf die Messe. Nach einem weiteren Fachbesuchertag am Donnerstag ist die weltgrößte Bücherschau dann ab Freitag – schon früher als sonst – auch für das Lesepublikum geöffnet.