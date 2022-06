Großbritannien : Nach zwei verlorenen Nachwahlen – Rücktrittsforderungen an Johnson

Labour-Partei und Liberaldemokraten sehen ihre Erfolge als Quittung für dem Premierminister. Der Generalsekretär der Konservativen tritt zurück und erklärt, die «Partei kann nicht wie gehabt weitermachen». Sein Vorgänger Howard ist für den Rücktritt Johnsons.

Der Druck auf den britischen Premierminister hat sich erhöht. AFP

Niederlagen der britischen Konservativen bei zwei Unterhaus-Nachwahlen haben den Druck auf Premierminister Boris Johnson erhöht, der wegen des Skandals um Partys während der Corona-Lockdowns in England angeschlagen ist. Der Generalsekretär von Johnsons Tories, Oliver Dowden, erklärte am Freitag seinen Rücktritt. Die «Partei kann nicht wie gewohnt weitermachen» sagte er.

Es waren die ersten Nachwahlen wenige Wochen nach einer Abstimmung in der Tory-Fraktion, in der 41 Prozent der konservativen Abgeordneten dafür votiert hatten, Johnson wegen der Corona-Partys in seinem Amtssitz in einer Phase harter Lockdowns abzusetzen. Zudem kam Johnson wegen der infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gestiegenen Lebenshaltungskosten unter Druck. «Jemand muss die Verantwortung übernehmen, und ich habe beschlossen, dass es unter diesen Umständen nicht richtig für mich wäre, im Amt zu bleiben», sagte Dowden. Die Anhänger der Konservativen seien «verzweifelt und enttäuscht wegen der kürzlichen Ereignisse, und ich teile ihre Gefühle.»

Während Dowden, bisher ein treuer Verbündeter Johnsons, sich nicht zu der Zukunft des Premierministers äußerte, wurde sein Vorgänger Michael Howard deutlich: «Der Partei, und wichtiger noch dem Land, würde es unter neuer Führung besser gehen», sagte er der BBC.

Johnson wurde am Rande des Commonwealth-Gipfels vor Bekanntgabe der Wahlergebnisse gefragt, ob er zurücktreten würde, sollten beide Nachwahlen verloren gehen. Seine Antwort: «Sind Sie verrückt?» Er fügte hinzu, dass Regierungsparteien im Allgemeinen keine Nachwahlen gewinnen, insbesondere nicht mitten in der Legislaturperiode. «Das ist einfach die Realität.»

Beide Wahlkreise wurden von Skandalen erschüttert

Am Freitag erklärte er, die Ergebnisse seien hart, und er werde «darauf hören, was die Menschen sagen, insbesondere die Schwierigkeiten, die sie mit steigenden Lebenshaltungskosten haben.»

Den Abgeordnetensitz für den Wahlkreis Wakefield in Nordengland eroberte am Donnerstag die oppositionelle Labour-Partei von den Tories zurück. In Tiverton and Honiton in der Grafschaft Devon im Südwesten Englands setzte sich der Kandidat der Liberaldemokraten durch – und das nach jahrzehntelanger Dominanz der Konservativen.

In beiden Wahlkreisen wurden Nachfolger für in Ungnade gefallene konservative Abgeordnete gesucht. Der eine wurde wegen sexueller Nötigung verurteilt, der andere dabei erwischt, wie er sich im Unterhaus Pornos anschaute – was er damit erklärte, dass er auf seinem Handy nach Bildern von Traktoren gesucht habe. Das ländliche Tiverton und Honiton ist seit Generationen fest in der Hand der Konservativen, während sie den Wahlkreis Wakefield erst 2019 der Labour-Partei abnahmen.

Opposition sieht sich bereit zu Regieren

«Die Menschen von Tiverton und Honiton haben für Großbritannien gesprochen», erklärte der siegreiche liberaldemokratische Kandidat Richard Foort. «Sie haben eine laute und klare Botschaft geschickt: Es ist Zeit, für Boris Johnson zu gehen, jetzt zu gehen.»

Labour-Chef Keir Starmer sagte, der Erfolg in Wakefield zeige, dass die Partei zurück an der Seite der arbeitenden Menschen sei. Sie gewinne Sitze, «die wir zuvor verloren hatten» und sei bereit, zu regieren.