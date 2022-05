Großherzog Henri: «Nach zwölf Jahren wieder in Portugal zu sein war bewegend»

Der Empfang war äußerst herzlich, die Großherzogin und ich waren sehr glücklich, wieder in Portugal zu sein. Ein zweiter Staatsbesuch ist sehr außergewöhnlich, daher war es etwas ganz Besonderes, sich nach zwölf Jahren wieder in Portugal wiederzufinden.

Ich habe nicht nur über die portugiesische Gemeinschaft gesprochen, sondern über Integration im Allgemeinen. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn ich möchte alle Menschen auf einem relativ kleinen Gebiet zusammenbringen. Das Ziel ist, dass all diese Kulturen in Luxemburg zusammenkommen können, wobei sie ihre Kultur und ihre Eigenheiten in Bezug auf Sprache und Gewohnheiten beibehalten.