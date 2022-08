Nordrhein-Westfalen : Nachbar tötet Pia (25) und versteckt ihre Leiche in einem Gebüsch

Ein 26-Jähriger soll im nordrhein-westfälischen Greven seine ein Jahr jüngere Nachbarin getötet und deren Leiche in einem Gebüsch abgelegt haben. Die 25-Jährige war seit Sonntag vermisst worden und zuletzt am Sonntagmorgen um 2.40 Uhr auf einer Brücke gesichtet worden. Sie hatte zuvor den Jahrmarkt besucht. Eine breit angelegte Suchaktion mit etlichen Beamten und Beamtinnen, Spürhunden und Drohnen brachte nicht den gewünschten Erfolg.

Im Rahmen der Ermittlungen befragten Beamte und Beamtinnen die Nachbarschaft und den Freundeskreis der jungen Frau, wie die Polizei Steinfurt mitteilt. Ein 26 Jahre alter Nachbar des Opfers verstrickte sich dabei in Widersprüche, was die Aufmerksamkeit der Fahnder weckte. Bei der anschließenden Vernehmung des Verdächtigen brach dieser zusammen und gestand, Pia getötet zu haben. Er gab auch das Versteck der Leiche an.

«Beziehungsabsichten abgelehnt»

Einsatzkräfte fanden die tote 25-Jährige daraufhin am Dienstagmorgen an dem genannten Ort in der Gemeinde Saerbeck, etwa zehn Kilometer vom Wohnort der Vermissten und des Verdächtigen entfernt, tot in einem Gebüsch. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster ist im Einsatz, um alle Tatumstände zu ermitteln. «Wir haben Erkenntnisse dazu, dass der 26-jährige Tatverdächtige und sein Opfer sich kannten.