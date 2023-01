Absichtlicher Klippensturz: Nachbarn von Tesla-Fahrer schockiert – «sie sind nette Leute»

Der Verdächtige, die Frau, ein siebenjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge überlebten, als das Auto eine berüchtigte Klippe nahe einer als «Teufelsrutsche» bekannten Stelle am Pacific Coast Highway hinabstürzte.

Die Polizei von Kalifornien hat den 41-jährigen Dharmesh Patel, der zwei Tage zuvor mit einem Tesla Model Y über 76 Meter von einer Straße in der Ortschaft San Mateo in die Tiefe gestürzt war, wegen versuchten Mordes und Kindesmisshandlung festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass Patel seinen Wagen absichtlich von der Klippe fuhr.

Patel, ein Radiologe aus Pasadena, saß am Steuer des Elektrofahrzeugs, wie US-Medien berichten. Als der Mann eine als «Teufelsrutsche» bekannte Stelle am Pacific Coast Highway fuhr, stürzte er mit dem Auto über den Rand der Küstenstraße. Neben Patel saßen seine Frau Neha und die beiden Kinder, ein siebenjähriges Mädchen und ein vierjähriger Junge, im Fahrzeug.

Alle vier überlebten wie durch ein Wunder den Unfall. Sie wurden teilweise mit schweren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, sie befinden sich außer Lebensgefahr. Patel wird wegen seiner Verletzungen weiter im Krankenhaus behandelt – sobald er aber entlassen wird, werde er in das Bezirksgefängnis von San Mateo gebracht, gaben die kalifornischen Behörden bekannt.

Wie es zum Unglück kommen konnte, ist unklar. Es stehe noch nicht fest, ob sich der Tesla in der selbstfahrenden oder in der manuellen Funktion befand, so die Polizei. Doch nachdem die Ermittler und Ermittlerinnen zahlreiche Zeugen des Unfalls befragten, haben sie «einen hinreichenden Verdacht, dass es sich bei diesem Vorfall um eine vorsätzliche Tat handelt».