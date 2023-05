Melbourne: «Nachdem ich den Brief geöffnet hatte, konnte ich nicht mehr schlafen»

Die Betroffenen zeigen sich über die Attacke schockiert. «In der Nacht, nachdem ich den Brief erhalten hatte, konnte ich nicht schlafen», so eines der Opfer.

In Melbourne fanden 65 Frauen eines Tages einen handgeschriebenen Brief, dem jeweils ein gebrauchtes Kondom beigelegt wurde. (Symbolbild)

In Melbourne wurden 65 Frauen Opfer eines ekelerregenden Falls von sexueller Belästigung: Sie alle erhielten per Post handschriftlich verfasste Brief zugeschickt, denen ein benutztes Kondom beigelegt war. Seit Anfang März die erste Frau die unerwünschte Post gemeldet hatte, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, wie BBC berichtet.

Betroffenen sind zutiefst schockiert

Bei anderen erreichte der Brief die Adresse ihrer Eltern: «Meine Mutter rief mich an und fragte, ob sie den merkwürdigen Brief öffnen sollten.» Sie sei schockiert und angeekelt gewesen, als sie den Brief geöffnet hatte. Um wen es sich bei dem Täter handeln könnte, darüber rätseln auch die Betroffenen: «Niemand scheint eine Verbindung zu finden, und uns fällt niemand ein, der einen Groll gegen uns hegen könnte», sagt eine der Frauen.