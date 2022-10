Aktivisten in St. Petersburg : Nachricht am Grab von Putins Eltern – «Ihr Kind benimmt sich sehr schlecht!»

Am Grab von Wladimir Putins Eltern in St. Petersburg haben Unbekannte einen fiktiven Appell an dessen Eltern hinterlassen: Ihr Kind benehme sich schlecht und habe im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst.