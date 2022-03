Verkehr in Luxemburg : Nachtbusse starten wieder in der Hauptstadt

LUXEMBURG – Die Stadt Luxemburg hat angekündigt, dass die Fahrten der City-Nachtbusse ab diesem Freitagabend wieder aufgenommen werden.

Schon am heutigen Freitagabend starten die Nachtbusse wieder in der Hauptstadt.

Die Nachtbusse in der Hauptstadt, die Feiernde, die an Wochenendabenden ein oder zwei Gläser zu viel getrunken hatten, sicher nach Hause bringen sollten, waren Anfang Januar aufgrund der neuen Gesundheitsmaßnahmen eingestellt worden. Da Bars, Restaurants und Clubs nun wieder länger geöffnet haben dürfen, nehmen die Nachtbusse am heutigen Freitagabend wieder den Dienst auf.