Corona in Luxemburg : Nachtclubs fiebern dem Neustart entgegen

LUXEMBURG – Die Clubs in der Hauptstadt machen sich bereit für die Wiedereröffnung nach dem vergangenen Corona-Winter.

Mit den Lockerungen der Gesundheitsmaßnahmen, über die normalerweise am Freitag abgestimmt wird, und der Aufhebung des Verbots, nach 23 Uhr zu öffnen, hätten die Clubs theoretisch bereits an diesem Samstag wieder starten können. In der Praxis wird man sich in der Hauptstadt aber noch etwas gedulden müssen.