Nachtflugverbot: Luxair und Findel erklären Flugumleitung nach Lüttich

LUXEMBURG – Nachdem am gestrigen Donnerstag ein Flug am Findel abgewiesen wurde, haben Fluggesellschaft und Airport sich zum Vorfall erklärt.

Vom Findel nur noch schnell nach Hause wollten wahrscheinlich die meisten Passagiere der Maschine aus Malaga. Vincent Lescaut/L'essentiel (Symbolbild)

Am gestrigen Donnerstag war das Wetter im spanischen Malaga bescheiden. An sich nicht weiter nennenswert, doch hatte dieser Umstand zu Folge, dass eine Luxair-Maschine von Malaga zum Findel mit anderthalb Stunden Verspätung starten musste und schlussendlich erst nach Mitternacht in den großherzoglichen Luftraum eingedrungen ist.

Die Konsequenz: Das Flugzeug wurde zum Flughafen Lüttich in Belgien umgeleitet, wo es um 0.25 Uhr landete. Die Passagiere mussten in angemietete Busse umsteigen, die letztendlich um 4.30 Uhr am Findel ankamen.

Ein Urlaubsrückkehrer an Bord der Maschine bedauerte, nach der Ankunft in Luxemburg noch weitere eineinhalb Stunden Fahrt vor sich zu haben. Der L'essentiel-Leser erklärt: «Unser Flug sollte um 0.04 Uhr in Findel landen, aber die luxemburgischen Behörden gaben dem Piloten keine Landeerlaubnis, da der Flughafen wegen Bauarbeiten um Mitternacht schloss.» Eine mehrstündige Umleitung also wegen weniger als fünf Minuten Verspätung?

Waren es wirklich nur vier Minuten Verspätung?

Die Antwort von Seiten Luxair und lux-Airport folgte am Freitagmittag, die in einer gemeinsamen Pressemitteilung klarstellten, dass die Öffnungszeiten des Flughafens zwischen sechs und 23 Uhr seien. Am Donnerstagabend hatte es drei weitere Luxair-Flüge gegeben, denen trotz eigentlichen Nachtflugverbots eine Landung nach 23 Uhr genehmigt worden war. Damit diese Flüge nicht auch umgeleitet werden mussten, war laut Pressemitteilung sogar der Beginn früher geplanter Bauarbeiten nach hinten geschoben worden.