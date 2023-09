Nachtrennen: Sainz gewinnt Formel-1-Rennen in Singapur – Red-Bull-Serie gerissen

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat das Formel-1-Rennen von Singapur gewonnen und die Siegesserie von Red Bull in dieser Saison beendet. Der Spanier verteidigte sich am Sonntag beim 15. Grand Prix des Jahres gegen die Angriffe der Konkurrenz und feierte seinen zweiten Karriereerfolg. Zuvor hatten Max Verstappen und Sergio Pérez, die diesmal bei Red Bull vorne nicht mithalten konnten, alle Rennen in dieser Saison gewonnen. Hinter Pole-Mann Sainz wurde McLaren-Fahrer Lando Norris Zweiter. Lewis Hamilton im Mercedes landete glücklich auf dem dritten Platz.