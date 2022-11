«Fondation Cancer»: Nachtschweiß und Fieberschübe können Vorbote von Krebs sein

Eine Studie, die in diesem Jahr von der Krebsstiftung «Fondation Cancer» angeregt und von Ilres durchgeführt wurde, befasste sich mit dem Wissen der Einwohner Luxemburgs über Krebs. «Es ging um seine Symptome und die Möglichkeiten, ihm vorzubeugen», erklärt Lucienne Thommes, Direktorin der Krebsstiftung. «Die Ergebnisse zeigen, dass es noch viel zu tun gibt», stellt die Stiftung am Donnerstag, bei der Bekanntgabe der Studienergebnisse, fest.

«Etwa ein Drittel der Befragten kann auf Anhieb kein Krebssymptom nennen», erfährt man gleich zu Beginn. 2017 konnten lediglich 20 Prozent nicht auf diese Frage antworten. «Die am häufigsten genannten Anzeichen für Krebs sind unspezifische Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung, diffuse Schmerzen oder auch Gewichtsverlust. Mehr als die Hälfte der Befragten wusste nicht, dass sich hinter spezifischeren Beschwerden wie Nachtschweiß oder unerklärlichen Fieberschüben ebenfalls Krebs verbergen kann», erläutert die Krebsstiftung im Detail.

Etwa jede zweite Person (46 Prozent) glaubt, laut der Studie, bei Krebs handle es sich ausschließlich um eine vererbbare Krankheit. «Wir gehen davon aus, dass die Erblichkeit nur fünf bis zehn Prozent der Krebsfälle ausmachen», antwortet die Krebsstiftung, «auch wenn vererbbare Faktoren dessen Entstehung begünstigen können.» Zu glauben, Krebs sei vererbbar , würde bedeuten, dass er «ein unvermeidlicher Schicksalsschlag sei», heißt es in dem Bericht. Diesem zufolge sind 25 Prozent der Befragten, überwiegend Frauen, davon überzeugt, dass man Krebs nicht verhindern kann.

Dennoch zeigt sich, dass sich seit 2017 die Einstellung gegenüber Alkohol gebessert hat. «56 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass selbst gelegentlicher Alkoholkonsum das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöhen kann.» Zur Erinnerung: In Europa sind 7,1 Prozent der Krebserkrankungen dem Alkoholkonsum geschuldet. Auch Tabak wird als Risikofaktor identifiziert, jedoch machen sich die diesjährigen Befragten in Luxemburg mehr Sorgen um Umweltfaktoren und Umweltverschmutzung.