Kinderfrage: Nachwuchs bei den Pochers – ist Oli der Vater?

Hängt etwa der Haussegen bei den Pochers schief? In der einen Minute geht es noch um ein weiteres Baby, doch der 44-Jährige ist sich bei der Vaterschaft nicht sicher. Aber nun von Anfang an: Im Gespräch stellt sich heraus, dass der RTL-Moderator ein «Orakel» sein soll, zumindest nennt ihn seine Ehefrau so: «Oli, das Orakel, du sagst echt immer sehr, sehr vieles voraus. Das ist schon fast gruselig.» Daraufhin stellte der Komiker klar: «Was heißt Orakel, ich weiß einfach Leute in gewisser Form einzuschätzen. Es ist auch nicht immer richtig, aber ich kann dir sagen, wie lange eine Beziehung laufen könnte, wann jemand schwanger wird, wie das beruflich weiter geht.»