Hollywood : Nachwuchs für Kristen Bell und Dax Shepard

Die Hollywood-Schauspieler Kristen Bell (33) und Dax Shepard (39) werden zum zweiten Mal Eltern.

«Die ganze Familie freut sich total», teilte eine Sprecher des Paares der TV-Sendung «Entertainment Tonight» am Montag mit. Die Co-Stars aus den Filmen «Hit and Run» und «When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel» sind seit dem vorigen Oktober verheiratet. Sie waren drei Jahre lang miteinander verlobt. Töchterchen Lincoln kam im März 2013 zur Welt. Bell war zuletzt in den Filmen «Veronica Mars», «Movie 43» und «Der Ruf der Wale» zu sehen. Sie ist vor allem durch ihre Rollen in romantischen Komödien («All Inclusive») und in TV-Serien («Heroes», «Veronica Mars», «House of Lies») bekannt.