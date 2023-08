Damen-Dusche: Nackter Mann onaniert in Merziger Thermalbad vor Mutter und Töchtern

Ein Mann hat am gestrigen Montag in einem Schwimm- und Thermalbad in Merzig eine Mutter und deren beiden Töchter sexuell belästigt, wie die saarländische Polizei heute mitteilt. Demnach kam der 27-Jährige nackt zu der Frau und den 15- und zwölfjährigen Mädchen in die Damen-Duschräume der Thermalwelt von «Das Bad» – sogar mehrmals.