Betrunken im Cabriolet : Nackter Saarländer baut Unfall

WADERN – Ein 60-jähriger Autofahrer aus Saarbrücken ist am späten Dienstagabend von der Fahrbahn abgekommen und hat für einen hohen Sachschaden gesorgt.

Obwohl die Temperaturen nicht sonderlich hoch waren, war ein 60 Jahre alter Mann aus Saarbrücken am Dienstagabend splitterfasernackt in seinem Cabrio unterwegs. Wie die Polizei Nordsaarland am Mittwoch mitteilt, ist er gegen 22 Uhr in Wadern-Krettnich mit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Zuvor musste ein ihm entgegenkommender Fahrer ein Ausweichmanöver durchführen.