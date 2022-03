«Ganz ohne Training» : Nacktrodeln mit der «Dschungelkönigin»

Im «Dschungelcamp» konnte sich Melanie Müller durchsetzen - beim Nacktrodeln reicht es für die Leipzigerin immerhin für den dritten Platz.

Die 24 Jahre alte Anika Lengsfeld aus Burg in Sachsen-Anhalt ist neue «Nacktrodel-Weltmeisterin». Sie setzte sich am Samstagabend in dem bizarren Wettbewerb auf dem Flughafengelände in Cochstedt bei Magdeburg gegen knapp 20 Mitbewerberinnen durch.