Weltnummer 1 out am French Open : Nadal schlägt Djokovic nach epischem Duell – Spanier steht im Paris-Halbfinal

Im Viertelfinal kam es beim French Open in Paris zum vorweggenommenen Endspiel zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. In einem hochstehenden Match triumphiert der Spanier nach 4:12 Stunden Spielzeit.

Rafael Nadal hat das Giganten-Duell gegen Novak Djokovic beim French Open gewonnen. Der 13-malige Paris-Champion siegte am frühen Mittwochmorgen im Stade Roland Garros mit 6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (7:4) und trifft nun im Halbfinal am Freitag auf Alexander Zverev.

«Einer der größten Siege in meiner Karriere»

Nadal verwandelte in einer hochklassigen Partie um 1.15 Uhr Ortszeit nach 4:12 Stunden Spielzeit seinen vierten Matchball. Im 59. Duell zwischen den beiden Superstars war es Nadals 29. Sieg.

«Das ist einer der größten Siege in meiner Karriere», sagte Nadal im Post-Match-Interview und betonte, dass es ein sehr hartes Stück Arbeit war. «Novak ist einer der besten Spieler aller Zeiten, ich musste jeden Punkt bis zum Ende spielen», so der 21-fache Major-Champion, der weiter meinte: «Es war eine magische Nacht für mich. Ich fühle hier in Paris die Liebe der Zuschauer, das bedeutet alles für mich.»