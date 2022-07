Wegen Bauchmuskel-Verletzung: Nadal skippt das Wimbledon-Halbfinale – Kyrgios kampflos im Endspiel

Für den 36-jährigen Tennis-Superstar aus Spanien ist der Rückzug ein großer Dämpfer. «Ich habe diese Entscheidung getroffen, weil ich so nicht konkurrenzfähig bin und die nächsten beiden Spiele gewinnen kann», sagt Nadal und fügt an: «Ich will es nicht noch schlimmer machen, aber ich bin sehr traurig».

Der 22-fache Grand-Slam-Champion wird nach dem Triumph bei den Australian Open und bei den French Open nun also erstmals in diesem Kalenderjahr ein Major-Turnier ohne Titelgewinn abschließen. Damit verpasst Nadal den sogenannten «Golden Slam», also den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr.