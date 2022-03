27.000 Punkte für Dallas : Nächster Meilenstein für Dirk Nowitzki

Mit nun 27.000 Punkten ist der Deutsche Basketballprofi einer von nur vier Spielern, dem dies jemals in einem Verein gelungen ist.

Basketball-Star Dirk Nowitzki hat den nächsten Meilenstein seiner Karriere erreicht. Beim 107:80-Sieg der Dallas Mavericks bei den Charlotte Hornets am Montag (Ortszeit) erzielte er seinen siebenundzwanzigtausendsten Karriere-Punkt in der Profiliga NBA. Der 36-Jährige ist erst der vierte Spieler nach Karl Malone, Michael Jordan and Kobe Bryant, der dies in nur einer Mannschaft geschafft hat.