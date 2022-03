Einreiseverbot : Nächster Rückschlag für ungeimpften Djokovic

Tennis-Superstar Novak Djokovic darf derzeit die wichtigsten Tennisturniere der Welt nicht spielen. Das bringt ihn in Bedrängnis.

Tennis-Star Novak Djokovic ist weiter ungeimpft und darf deshalb aktuell bei einem großen Turnier nach dem anderen nicht an den Start gehen. Trotzdem ist der Serbe in der aktuellen Weltrangliste die Nummer 1.

Nach den Australian Open und Indian Wells wird er diese Woche auch bei den Miami Open nicht aufschlagen. Wieder lässt er wichtige Weltranglistenpunkte liegen. Und auch bei den Canadian Open in Montreal im Sommer könnte das so sein.

Die Einreise-Bestimmungen machen dem «Djoker» einen Strich durch die Rechnung. Auch in Kanada müssen Einreisende nachweislich geimpft sein. Sollten die Beschränkungen so bleiben, muss Djokovic zusehen.

Aktuell noch auf Platz eins

Für Djokovic wäre eine Teilnahme immens wichtig. Der Sieger erhält nämlich 1.000 Weltranglistenpunkte - so wie zuletzt in Indian Wells oder diese Woche in Miami.