Klarer Sieger : Nächtliche Begegnung an der Downing Street – Kater Larry 1, Fuchs 0

Er sah schon so manche britische Premierministerinnen und Premierminister kommen und gehen: Kater Larry, der, so steht es in seinem Jobprofil, als «Chef-Mäusefänger» am britischen Regierungssitz tätig ist.