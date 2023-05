Leichenfund am Flughafen: Nähere Details zum Toten von Charleroi enthüllt

Die belgische Presse hat am heutigen Donnerstagnachmittag erste Details zur Identität des Toten vom Flughafen Charleroi enthüllt: Es handele sich um den 54 Jahre alten José, einen spanischen Staatsbürger, der in der Nähe von Arlon wohnhaft gewesen sei. Der Mann war Berichten der SudInfo-Gruppe zufolge am Freitag, den 28. April auf dem Express-Parkplatz des Flughafens von Charleroi tot aufgefunden worden.