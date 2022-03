Bundesliga : Nagelsmann plant mit Musiala als Müller-Ersatz

Der 18-Jährige Jamal Musiala ist im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt für Bayern-Coach Julian Nagelsmann «Kandidat Nummer eins» für den Müller-Ersatz.

Trainer Julian Nagelsmann plant beim FC Bayern für das Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt mit Jamal Musiala als Ersatz für den schon zum zweiten Mal mit dem Coronavirus infizierten Thomas Müller. «Er ist Kandidat Nummer eins», sagte Nagelsmann vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr) über Fußball-Nationalspieler Musiala, der auch erst gerade eine Covid-19-Erkrankung hinter sich hat.

Der 18-Jährige habe «herausragend trainiert», sagte Nagelsmann. Die Frage sei nur, wie lange Musiala durchhalten könne. «Wenn er von Beginn an spielt, wird er den Punkt erreichen, wo er müde wird», sagte Nagelsmann am Freitag. Müller gehe es derweil gut. Er habe lediglich einen «minimalen Schnupfen» gehabt. Am Sonntag kann sich Müller womöglich freitesten.