Entlassung von Trainer: Nagelsmann-Trennung kostet die Bayern 27 Millionen – oder etwa doch nicht? 

Der Vertrag des Trainers hätte bis 2026 angedauert. Wie die «Bild» schreibt, verdient der 35-Jährige zwischen acht bis neun Millionen Franken im Jahr. Sein Gehalt bis 2026 hätte den Verein also gut 45 Millionen gekostet. Doch wie viel kriegt er nun nach Beendigung seiner Tätigkeit? Klar ist: Es gibt keine Entlassungsklausel, das heißt die Bayern und Nagelsmann müssen in Verhandlung treten. Die Entlassung könnte den Club also bis zu 27 Millionen Franken kosten. So viel Geld hätte er in den verbleibenden Jahren noch verdient.