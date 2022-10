Geständnis : Mila Kunis nahm dank der «Wilden Siebziger»-Kollegen nie Drogen

Weil Mila Kunis damals in ihrer Jugend in einer Serie mitgespielt hat und am Set niemand von ihren Schauspiel-Kollegen Drogen genommen hat, ist sie auch nie in den Drogenstrudel reingerutscht, so die Schauspielerin.