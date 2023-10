Nahost: Wie viel Schuld tragen Israels Geheimdienste?

Ein ägyptischer Geheimdienstmitarbeiter behauptet nun gar, die israelischen Geheimdienste seien vor einem möglichen Angriff gewarnt worden. «Wir haben sie gewarnt, dass eine Explosion der Situation bevorsteht, und das sehr bald und in großem Ausmaß», so der anonyme Geheimdienstler. Doch die israelischen Beamten hätten «die Warnung unterschätzt» und spielten die Bedrohung durch den Gazastreifen herunter. Stattdessen hätten sie sich auf das Westjordanland konzentriert, das angesichts zunehmender Gewalt in den letzten 18 Monaten ein hartes Durchgreifen erforderte.

Netanjahus Justizumgestaltung spaltet das Land

Hinzu kommt, dass die Geheimdienste Israels den Gazastreifen nicht mehr gleich gut ausspionieren können wie in der Vergangenheit. Seit Israel seine Truppen aus dem Gazastreifen abgezogen hat, sei man auf technische Mittel angewiesen. Trotz technologischen Vorsprungs klaffen gröbere Lücken in der Aufklärungsarbeit. Die Hamas habe Wege gefunden, sich der technologischen Aufklärungsarbeit zu entziehen. «Sie sind in die Steinzeit zurückgefallen», sagt der pensionierte israelische General Amir Avivi. «Die andere Seite hat gelernt, mit unserer technologischen Dominanz umzugehen, und sie hat aufgehört, Technologien zu benutzen, die sie entlarven könnten», so Avivi weiter.