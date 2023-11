Nahostkonflikt: Luxemburg von antisemitischem Furor bisher größtenteils verschont

LUXEMBURG – Abgesehen von Entgleisungen in sozialen Netzwerken und einigen als schockierend empfundenen Plakaten bei Demonstrationen tritt Judenfeindlichkeit in Luxemburg weniger deutlich zutage als in den Nachbarländern.

Die jüdische Gemeinde in Luxemburg steht nach den Massakern vom 7. Oktober «noch immer unter Schock». Vincent Lescaut

Einen Monat nach der Ermordung von 1400 Juden durch Hamas-Kommandos in Israel und nach Wochen anhaltender tödlicher Bombenangriffe auf den Gazastreifen sieht sich Europa mit einem Anstieg des Antisemitismus konfrontiert. Auch Luxemburg ist von den polarisierten und zuweilen hitzigen Debatten über den Krieg im Nahen Osten nicht ausgenommen.

Da der Polizei keine entsprechenden Statistiken vorlagen, sah sie sich nicht in der Lage, eine solche Tendenz zu bestätigen. Dem Zentrum für Gleichbehandlung (CET) wurde im Oktober ein einziger Fall von Antisemitismus gemeldet. Man könne jedoch «nie wissen, wie viele Personen eine mögliche Diskriminierung nicht melden», schränkt Nathalie Morgenthaler, die Leiterin der Antirassismus-Stelle, gegenüber L'essentiel ein.

Judenhass in sozialen Netzwerken

Seit Anfang des Jahres wurden fünf Fälle gemeldet, die das Thema Antisemitismus betrafen. Dabei handelte es sich um einen neonazistischen Buchverkauf im Internet, um Personen, die am Arbeitsplatz oder in der Schule antisemitischen Äußerungen ausgesetzt waren, und um Kommentare in sozialen Netzwerken.

In Luxemburg stelle das Internet in der Tat das größte Risiko für antisemitische Entgleisungen dar, was RIAL (Recherche et information sur l'antisémitisme au Luxembourg) dazu veranlasst habe, derartige Veröffentlichungen bei BEE SECURE anzuzeigen, erklärt Albert Aflalo gegenüber L'essentiel. Wie die rund 1500 in Luxemburg lebenden Juden hofft auch der Präsident des israelischen Konsistoriums, dass sich die Menschen durch die Spannungen im Nahen Osten nicht radikalisieren lassen.

Anders als in Frankreich, Deutschland und Belgien sei es in Luxemburg nicht zu virulenten antisemitischen Handlungen gekommen. Besorgt sei die hiesige jüdische Gemeinschaft aber dennoch. Denn: «Vor Verrückten ist man nie sicher».

«Dieses Plakat steht für die Unterstützung der Idee, dass Israel von der Landkarte getilgt werden soll.» Albert Aflalo, Präsident des israelischen Konsistoriums.

Herr Aflalo begrüßt die Tatsache, dass es bei den drei Kundgebungen zur Unterstützung Palästinas im Großherzogtum keine Ausschreitungen gegeben habe. Er spricht sich nicht für ein Verbot dieser Kundgebungen aus, im Gegenteil: «Ich habe kein Problem damit, wenn jemand für die palästinensische Sache demonstriert», sagt er. Dass bei diesen Demos Plakate mit der Aufschrift «From the river to the sea» hochgehalten wurden, habe ihn aber schockiert. «Das ist Unterstützung für die Idee, dass Israel von der Landkarte getilgt werden soll», beklagt der Präsident.

Hunderte von Menschen demonstrierten für einen Waffenstillstand in Gaza. Komitee für einen gerechten Frieden im Nahen Osten

Am Mittwoch findet ab 18.30 Uhr auf der Place Clairefontaine eine Kundgebung statt, um auf das Schicksal der von der Hamas festgehaltenen Geiseln aufmerksam zu machen. Ein Drama, über das in Luxemburg zu wenig gesprochen und das auf institutioneller Ebene nicht ausreichend unterstützt werde, bedauert Albert Aflalo.

Zwar seien keine im Großherzogtum ansässigen jüdischen Familien direkt betroffen. Doch eine Familie, die aus einem von der Hamas verwüsteten Kibbuz gerettet worden sei, habe sich inzwischen hier niedergelassen. «Jetzt müssen sie sich hier ein neues Leben aufbauen.»