Nahostkonflikt: Mutter von entführter Deutschen Shani Louk spricht

Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Zuvor kursierten in sozialen Medien zahlreiche Videos von israelischen Geiseln. Eine davon war Shani Louk. In einem von CNN verifizierten Video ist eine bewusstlose Frau zu sehen, die von bewaffneten Kämpfern in Gaza vorgeführt wird. Ein Mann zieht an ihren Haaren, während ein anderer von außen auf ihren blutenden Kopf spuckt. Die Männer rufen laut «Allahu Akbar», was «Allah ist groß» bedeutet. Anschließend rast der Jeep davon. Bei der Frau auf dem Jeep handelt es sich um Shani Louk (22).

Shani Louk befindet sich in der Gewalt der Hamas-Terroristen. Instagram

Vor 30 Jahren nach Israel ausgewandert

Dies bestätigt die Mutter von Shani Louk, Ricarda Louk. Sie hat mit dem Spiegel über das Verschwinden ihrer Tochter geredet. Die Familie wohnt rund 80 Kilometer vom Gazastreifen entfernt in Israel. Ricarda wurde in Ravensburg, Deutschland, geboren und ist vor dreißig Jahren nach Israel ausgewandert. Ursprünglich stammt sie aus einer katholischen Familie, aber mittlerweile ist sie zum Judentum konvertiert. Ihr Mann, der Vater von Shani Louk, ist Israeli. Die Familie hat gemeinsam vier Kinder, wobei Shani Louk die Zweitgeborene ist.

«Bitte such einen Bunker auf» Ricarda Louk zu ihrer Tochter Shani

Als am Morgen die ersten Raketen der Hamas über den israelischen Himmel flogen und der Luftalarm ertönte, nahm Louk ihr Telefon zur Hand, um ihre Tochter anzurufen. Shani Louk lebt alleine in Tel Aviv, Ricarda Louk wusste aber, dass ihre Tochter sich auf dem Festival im Süden von Israel aufhielt. «Bitte such einen Bunker auf», hat sie Shani am Telefon noch gesagt. Diese antwortete, dass sie sich auf den Weg mache, um einen sicheren Ort zu finden.

Hoffnung noch nicht verloren

Videos im Netz zeigen, wie in den frühen Morgenstunden Hunderte junge Menschen auf dem Nova-Festival vor den Schüssen der Hamas-Angreifer fliehen. Gemäß Berichten israelischer Medien eröffneten die Angreifer das Feuer auf die Menschenmenge, die zuerst gefeiert hatte und dann in Panik floh. Laut den Aussagen der Mutter fehlen immer noch viele von ihnen, darunter auch Freunde ihrer Tochter, wie sie weiter gegenüber dem «Spiegel» sagt.

Die Mutter von Shani Louk möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben. «Sie sieht bewusstlos aus», beschreibt Ricarda Louk den Zustand ihrer leblosen Tochter im Jeep. In einem von israelischen Medien veröffentlichten Video äußert sie auf Deutsch, dass sie zweifelsfrei ihre bewusstlose Tochter erkannt habe. Während sie auf einem Sofa sitzt, zeigt sie das Bild in die Kamera, das Shani Louk noch wenige Stunden zuvor auf Instagram gepostet hatte.

In Kontakt mit deutschen Behörden

Die Familie entschied sich dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft ihrer Tochter öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass die deutschen Behörden im Falle einer Geiselnahme und eines möglichen Gefangenenaustauschs etwas unternehmen können. Die Mutter gibt an, dass sie in Kontakt mit der Botschaft und dem deutschen Bundeskriminalamt steht. Shani Louk hat nie in Deutschland gelebt, erklärt die Mutter, aber sie hat mehrmals das Land besucht, um ihre Großeltern in Ravensburg zu sehen.

«Ich möchte es einfach noch nicht wahrhaben» Ricarda Louk über das Verschwinden ihrer Tochter

Ricarda Louk erklärt, dass sie sich eigentlich an ein Leben unter ständiger Bedrohung gewöhnt habe, so gut das eben möglich ist. Wenn man mit ihr spricht, klingt die Mutter gefasst. «Ich möchte es einfach noch nicht wahrhaben», fügt sie hinzu. Seit dem frühen Morgen haben die Eltern nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Allerdings erhielten sie eine Benachrichtigung von ihrer Bank: Shani Louks Kreditkarte wurde im Gazastreifen verwendet.