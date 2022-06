Börse : Nahrungsmittelproduzent Kellogg spaltet sich auf

Kellogg’s, Frosties und Pringles kennt fast jeder. Solche und ähnliche Marken bleiben das Kerngeschäft bei Kellog. Zwei weitere Bereiche werden ausgegeliedert.

Der US-Nahrungsmittelhersteller Kellogg spaltet sich in drei börsennotierte Unternehmen auf. Den Kern soll künftig das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft mit Marken wie Kellogg’s oder Pringles bilden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Battle Creek mit. Dieses kommt auf einen provisorischen Umsatz von 11,4 Milliarden Dollar (rund 10,8 Mrd Euro) im Jahr 2021. Das nordamerikanische Cerealien-Geschäft mit einem geschätzten Umsatz von 2,4 Milliarden Dollar soll ebenso in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden wie der Bereich mit pflanzlichen Lebensmitteln, der Erlöse von rund 340 Millionen Dollar erreicht.