Musik: Naomi Ayé möchte Luxemburg beim ESC vertreten

«Ich habe angefangen, Musik zu machen, die von verschiedenen Stilen beeinflusst ist, wie Elektro- und Latinomusik», erklärt die mittlerweile 15-Jährige, «Ich spiele jetzt in einer Band, mit John Wolter am Schlagzeug und Mateus Wojda an der Gitarre und dem Banjo.» Die Musik lässt sie auch in der Nacht nicht los: «Manchmal stehe ich um 3 Uhr morgens mit Texten im Kopf auf.»

Zurzeit besucht Naomi täglich das Conservatoire in Luxemburg-Stadt, wo sie sich auf Jazz fokussiert. Nebenbei schreibt sie Songtexte und komponiert Lieder. Nach ihrem Auftritt bei der Unesco in Paris tritt die junge Sängerin am kommenden Freitag als Vorband von Adel Tawil beim Echterlive Music Festival auf. Am Samstag steht sie dann beim Flow Music in Belval auf der Bühne. Für 2024 hat sich die «Turn My Back On Light»-Interpretin ein ganz besonderes Ziel gesetzt: «Mich bewerben und Luxemburg beim Eurovision Song Contest vertreten».