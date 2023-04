Gympie-Gynmpie ist in Australien, insbesondere Queensland verbreitet. Ferner ist sie auf den Molukken und in Indonesien verbreitet. Sie wächst als Strauch oder Baum in tropischen Regenwäldern, an Wegrändern und Bachufern. Die bis zu drei Meter hohe Pflanze ist dicht und flaumig mit Brennhaaren besetzt. In diesen steckt das Gift, konkret: in einer kleinen Knolle an der Spitze. Kommt man mit dieser in Kontakt, bricht diese auf und wird dabei so scharf, dass sie problemlos in die Haut eindringen kann und von dieser umschlossen wird. Das erklärt, warum der Schmerz so lang anhalten kann. «Die Haare können bis zu sechs Monaten in der Haut bleiben und immer wieder Leid verursachen», so Forscherin Hurley, «etwa wenn die Haut stark gedrückt oder mit heissem oder kaltem Wasser in Berührung kommt».