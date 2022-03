WTA-Turnier in Indian Wells : «Naomi, you suck» – Tennis-Star Osaka bricht nach Fan-Ruf in Tränen aus

Große Emotionen bei Naomi Osaka. Der Tennis-Superstar wird in Indian Wells von einem Zuschauer beleidigt und bricht danach im Interview nach der Partie in Tränen aus.

1 / 6 Naomi Osaka musste sich die Tränen aus dem Gesicht wischen, nachdem ein Fan sie beleidigte. USA TODAY Sports Die vierfache Major-Siegerin verlor in Indian Wells in der zweiten Runde gegen die Russin Veronika Kudermetowa. Getty Images Die Zwischenrufe aus dem Publikum schienen die Japanerin sichtlich aufgewühlt zu haben. USA TODAY Sports

Tennis-Superstar Naomi Osaka sind während ihres Zweitrunden-Spiels beim WTA-Turnier in Indian Wells die Tränen gekommen. Auslöser war offenbar ein Zwischenruf aus dem Publikum, als ein Fan «Naomi, you suck» («Naomi, du bist scheiße») gut hörbar in Richtung der Japanerin schrie.



Die Partie gegen die Russin Veronika Kudermetowa verlor Osaka letztlich deutlich mit 0:6, 4:6. Danach stellte sie sich ans Platzmikrofon und berichtete, erneut mit den Tränen kämpfend, frühere Zwischenrufe hätten ihr nichts ausgemacht.

«Aber hier?», fragte sie und erzählte schluchzend, dass die Williams-Schwestern Serena und Venus Williams in Indian Wells ebenfalls unschöne Rufe ertragen mussten und dass man sich das Video dazu ansehen solle. «Ich weiß nicht warum, aber es ist in meinem Kopf und wurde da oft wiederholt», sagte sie.

Osaka suchte das Gespräch mit der Schiedsrichterin

Der Vorfall, den Osaka in der Rede nach dem Spiel ansprach, ereignete sich 2001, als Manipulationsvorwürfe gegen die Williams-Schwestern und deren Vater Richard kursierten und den Unmut einiger Fans inklusive einiger rassistischen Beleidigungen auf sich zogen. Osaka bedankte sich im Interview nach der Partie abschließend mehrfach bei den Zuschauern, die noch im Stadion waren.

Die 24-Jährige hatte zuvor schon im ersten Satz ihrer Partie kurz nach dem Vorfall das Gespräch mit der Stuhlschiedsrichterin gesucht. In der Folge sprach eine Offizielle der WTA für längere Zeit mit der Japanerin, die immer wieder den Kopf in den Nacken legte und feuchte Augen hatte.

Die frühere Nummer 1 des WTA-Rankings sprach in der Vergangenheit mehrfach offen über ihre Probleme mit Depressionen und setzt sich immer wieder für mehr Rücksicht auf die psychische Gesundheit von Tennisspieler und Tennisspielerinnen ein.