Erben von Maradona: Napoli gewinnt nach 33 Jahren wieder die Meisterschaft! Fans stürmen Platz

1 / 4 Die neuen Helden von Neapel! IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Osimhen und Co. krönen sich zum Serie-A-Meister. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto Die heimischen Fans lassen es beim Public Viewing krachen. Getty Images

Nach mehr als drei Jahrzehnten ist es wieder so weit. Napoli krönt sich zum italienischen Meister. Beim letzten Scudetto war noch Diego Maradona die prägende Figur – dieses Mal heißen die Helden Chwitscha Kwarazchelia, Victor Osimhen, Kim Min-jae und viele mehr.

Zum Titel fehlte am Donnerstagabend nur noch einen Punkt auswärts in Udinese. Dieser musste hart erkämpft werden. Doch am Ende erspielten die Neapolitaner dank Superstürmer Osimhen ein 1:1 in Udine. Die rund 13.000 mitgereisten Napoli-Fans in Udine feiern wie wild.

Schon seit Wochen wurde die Stadt für die Meisterfeier vorbereitet – nun läuft die Party. Gut 60.000 Fans nutzen das Stadio Diego Armando Maradona beim Public Viewing. Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis sagte zuletzt. «Wenn der Meistertitel fest steht, dann drehen alle durch.»

Stadt sperrt Straßen und Vulkan

Auf den großen Plätzen versammelten sich schon tagsüber unzählige Anhänger und stimmten sich mit Schlachtgesängen und bengalischen Feuern auf den Triumph ein. Schon vor dem Schlusspfiff in Udine wurden in Neapel Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen.Aus Sicherheitsgründen waren in der Stadt am Fuße des Vesuvs etliche Straßen für den Verkehr gesperrt worden, ein Großaufgebot der Polizei sollte für eine friedliche Partynacht sorgen. Auch der Vulkan selber wurde gesperrt.

Eigentlich hätte die Sause schon am vorigen Sonntag steigen sollen – weil Napoli aber überraschend daheim gegen Salernitana nur 1:1 spielte, musste die Feier um vier Tage verschoben werden. Am drittel Titel für Neapel nach 1987 und 1990 zweifelte in Italien schon seit Wochen kaum noch jemand.



Die Fans stürmen den Platz Screenshot

Schaust du die Serie A? Nein Ja, aber nur unregelmäßig. Sie ist meine Lieblingsliga.