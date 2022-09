Umfeld packt aus: «Narzisstische Soziopathin» – ruiniert neues Enthüllungsbuch Meghans Ruf komplett?

Mit der Veröffentlichung von «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» werden erneut Vorwürfe gegen die Herzogin von Sussex laut. Und dieses Mal wiegen sie schwer.

1 / 7 Ein neues Enthüllungsbuch über Herzogin Meghan sorgt aktuell für Gesprächsstoff. IMAGO/i Images In «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» melden sich Ex-Angestellte zu Wort und rechnen mit Prinz Harry und seiner Frau ab.

DPA So werden erneut Mobbingvorwürfe laut. Getty Images

Nur eine Woche nach dem Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II. nehmen die Negativ-Schlagzeilen rund um Herzogin Meghan wieder zu. Anstoss der aktuellsten Enthüllungen ist das Buch «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown» des renommierten «Times»-Journalisten und Royal-Reporters Valentine Low, welches am 6. Oktober erscheint. Darin kommen neue Details ans Licht, die vor allem die 41-Jährige in ein noch schlechteres Licht als bisher rücken. Hier sind jene kritischen Aussagen, die bislang nicht veröffentlicht wurden.

Forderung nach Geld fürs Händeschütteln

2018 flogen Prinz Harry (38) und seine Frau auf ihre erste gemeinsame Royal-Tour nach Australien, Fidschi, Tonga und Neuseeland. In den Auszügen des Buches in «The Times» ist zu lesen, dass Meghan zwar die Aufmerksamkeit der Royal-Fans genossen habe, doch «verstand sie nicht den Sinn dieser Besuche und das Händeschütteln mit Fremden», schreibt Low. Er zitiert einen royalen Mitarbeiter, der Meghan sagen hörte: «Ich kann nicht glauben, dass ich dafür nicht bezahlt werde!»

Liest du Bücher über die Royals? Jedes! Ich verschlinge sie. Das eine oder andere Buch habe ich mir gekauft und gelesen. Nein. Wozu?

Begeisterung der Royal-Fans sei «doof»

Während der Royal-Tour wurden Meghan und Harry bei jedem ihrer Termine freudig von unzähligen Fans empfangen. Etwas, das die Herzogin von Sussex scheinbar nicht zu schätzen wusste. Als sie die jubelnde Menge vor dem Opernhaus in Sydney sah, soll die 41-Jährige zu ihrem Team gesagt haben: «Was machen die alle hier? Das ist doch doof!»

Meghan dachte, sie wird die «britische Beyoncé»

Gemäß dem Autor Valentine Low soll die US-Amerikanerin von vornherein die künftige Rolle als Royal und ihr Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie missverstanden haben. So zitiert der «Times»-Journalist einen ehemaligen Palast-Insider wie folgt: «Ich glaube, Meghan dachte, sie wird die Beyoncé der Briten. Die Zugehörigkeit zur königlichen Familie würde ihr dieses Ansehen verschaffen.» Dass zum königlichen Dasein im goldenen Palast auch harte Arbeit gehört, soll Meghan nicht bewusst gewesen sein. Daher habe sie so schnell wie möglich in ihre vertraute Glitzer-Welt in Hollywood zurückgewollt.

Ex-Angestellte nennen sich «Sussex Survivor’s Club»

Des Öfteren wurden Mobbingvorwürfe gegen das Herzog-Paar laut. Insbesondere unter Meghan sollen die Angestellten gelitten haben. Angesichts dessen, was sie erlebt haben sollen, gaben sich Ex-Mitarbeitende sogar den Namen «Sussex Survivor’s Club». Zudem bezeichnen sie Meghan in Lows Buch als «narzisstische Soziopathin».

Meghan habe Megxit geplant

Im Skandal-Interview mit Oprah Winfrey behauptete Herzogin Meghan, sie selbst sei gemobbt worden. Doch eine Palast-Mitarbeiterin offenbart gegenüber Low: «Sie wollte abgelehnt werden, weil sie vom ersten Tag an von diesem Narrativ besessen war!» Ein weiterer behauptet: «Jeder wusste, dass die Institution an ihrem Glück gemessen werden würde. Der Fehler, den sie gemacht haben, war zu denken, dass sie glücklich sein wollte.» Eine ausweglose Situation für die Königsfamilie und den Palast: «Sie sagten: Wenn jemand beschließt, nicht zivilisiert zu sein, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Sie wurden erst von ihr und dann von Harry überrollt.»