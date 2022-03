James-Webb-Weltraumteleskop : Nasa begeistert von Testbild mit «Stachel-Stern»

Das neuste Weltraumteleskop James Webb der Nasa liefert erste beeindruckende Fotos. Im Dezember war es nach 25 Jahren Planung ins All geschickt worden.

Das neue James-Webb-Weltraumteleskop hat bei einer Testaufnahme ein bislang unsichtbares Universum abgelichtet und die Forschenden in Staunen versetzt. Ein Bild, das die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Mittwoch veröffentlichte, zeigt die stacheligen Strahlen eines Sterns umgeben von Galaxien und anderen Gestirnen. Er ist 2000 Lichtjahre von der Erde entfernt, wobei ein Lichtjahr gut 9,4 Billionen Kilometern entspricht. Sein Licht ist etwa 100 Mal schwächer als das menschliche Auge erkennen kann. Forschende zeigten sich entzückt. «Man kann gar nicht anders, als die Tausenden von Galaxien dahinter zu sehen, wirklich wunderschön», sagte Projektwissenschaftlerin Jane Rigby. Andere gestanden, ihnen sei beim Anblick des Fotos schwindlig geworden.

Mehrere Milliarden alte Galaxien

Start nach 25 Jahren Planung

Seit 1996 liefen die Arbeiten an dem James-Webb-Weltraumteleskop, das nach dem früheren Nasa-Administrator benannt ist. Im Dezember 2021 wurde das teuerste und leistungsstärkste jemals gebaute Weltraumteleskop schließlich an Bord einer Ariane-Trägerrakete ins All gestartet. Ausgangspunkt für den Start war der europäische Weltraum-Bahnhof Kourou in Französisch-Guayana.