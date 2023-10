Nasa-Entdeckung: Forscher finden eigentlich unmögliche Monster-Planeten

«Nur» 1344 Lichtjahre ist der Orion-Nebel M42 von der Erde entfernt, also in unmittelbarer Nähe zu unserem Sonnensystem. Wegen seiner großen Ausdehnung und seiner Helligkeit ist er mit bloßem Auge als ein Teil des Schwertes des Orion am Himmel zu erkennen. In der galaktischen Nachbarschaft der Sonne ist der ziemlich gut erforschte Orionnebel eines der aktivsten Sternentstehungsgebiete. In seinem Inneren existieren viele Objekte, die als typische Geburtsstätten von Sternen gelten.