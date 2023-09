Nasa: Fünf Asteroiden rasen nahe an die Erde heran

Anfang September ziehen fünf Asteroiden in einem potenziell gefährlichen Abstand an der Erde vorbei. Wegen ihrer geringen Größe gibt es jedoch Entwarnung.

Gleich fünf Asteroiden fliegen Anfang September nahe an der Erde vorbei, zwei davon haben ungefähr die Größe eines Flugzeugs. Keiner der Asteroiden sollte für die Erde eine Gefahr darstellen, dafür reicht ihre Größe nicht aus, wie das Asteroid Watch Dashboard der Nasa mitteilt.

Der erste der fünf Asteroiden, der an der Erde vorbeizieht, trägt die Bezeichnung JA5 und hat mit 18 Metern in etwa die Größe eines Hauses. Am 6. September soll er die Erde in einer Entfernung von circa fünf Millionen Kilometern passieren. Der zweite Asteroid namens QC5 folgt am 8. September. Mit 26 Metern ist er der größte der fünf Asteroiden und kann mit einem Flugzeug verglichen werden.

Am 8. September soll zudem ein etwas kleinerer Asteroid mit dem Ausmaß von acht Metern an der Erde vorbeiziehen. Am 10. September folgt dann der Asteroid QF6, der die Erde mit einer Entfernung von 2,6 Millionen Kilometern am nächsten passieren wird. Der letzte Asteroid folgt dann am 12. September.

Asteroiden stellen keine Gefahr dar