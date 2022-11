Mission Artemis 1 : Nasa-Raumkapsel Orion umrundet erfolgreich den Mond

Das «Orion»-Raumschiff hat zum ersten Mal den Mond umkreist. Die Umrundung war nötig, damit die Kapsel genug Schwung erhält, um in die Mondumlaufbahn einzutreten.

Die unbemannte Mondexpedition der Nasa hat ein Etappenziel erreicht: Die «Orion»-Kapsel hat am Montag den Mond erreicht und dessen Rückseite umrundet. Dabei kam sie dem Erdtrabanten bis auf 128 Kilometer nahe. Weil es von der Rückseite des Mondes keine Kommunikationsverbindung zur Erde gibt, wussten die Experten der US-Raumfahrtbehörde im Kontrollzentrum in Houston etwa eine halbe Stunde lang nicht, ob die entscheidende Zündung des Triebwerks funktioniert hatte.

Es war die erste Annäherung einer Kapsel an den Mond seit dem Ende des Apollo-Programms der Nasa vor 50 Jahren. Sie stellte einen wichtigen Meilenstein des am vergangenen Mittwoch gestarteten Testflugs dar. «Orion», bestückt mit drei Test-Dummys, soll in eine große Umlaufbahn um den Erdtrabanten steuern und im Dezember mit einer Landung im Pazifik auf die Erde zurückkehren. Die Dummys sollen dabei Daten für den nächsten Schritt sammeln, den Flug von Menschen zum Mond.