Thermofolie : Nasa-Rover entdeckt menschlichen Müll auf dem Mars

Der Mars-Rover «Perseverance» hat ein Stück Folie entdeckt, das vermutlich von seiner Landung stammt. Unklar ist noch, wie es dort hinkam.

So sieht die Thermofolie auf der Erde aus.

Das Stück klemmt in einem Felsen.

Der Nasa-Rover « Perseverence » hat auf dem Mars eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht, wie Nasa auf Twitter schreibt. Auf einem Foto ist zu sehen, wie eine silberne Folie eingeklemmt in einem Felsen liegt. Laut Nasa handelt es sich um ein Stück Thermofolie, in die «Perseverance» während der Landung im vergangenen Jahr eingepackt gewesen war. Die Position des Felsens, an dem das Stück Müll gefunden wurde, befindet sich zwei Kilometer von dem ursprünglichen Absetzungsort entfernt. Noch ist völlig unklar, wie die Thermofolie die lange Distanz zurücklegen konnte. Möglich ist, dass Windböen die Thermofolie zu seinem jetzigen Standort trieben.