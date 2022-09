Ukraine: Nasa-Studie findet unzählige UFOs über Kiew

Was sind diese Objekte am Himmel über Kiew?

«Wir sehen sie überall», schreibt Boris Zhilyaev im auf der Plattform Arxiv.org veröffentlichten Paper. Laut dem Erstautor ist man von der Nasa beauftragt worden, sowohl in Kiew wie auch in einem Ort 130 Kilometer südlich der Hauptstadt nach unbekannten Flugobjekten und unerklärbaren Luftphänomenen Ausschau zu halten, wie «Futurezone» berichtet. Die Forscher wurden fündig – und verzeichneten gleich so viele Sichtungen, dass sie die UFOs in zwei Hauptkategorien unterteilten.